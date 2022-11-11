Высказывания мэра Резекне Барташевича привлекли внимание Службы госбезопасности

В связи с недавними публичными заявлениями Служба государственной безопасности (СГБ) также вызвала для объяснений председателя Резекненской думы Александра Барташевича ("Согласие"), сообщили агентству LETA в СГБ.

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В настоящее время СГБ не будет давать дополнительных комментариев в связи с конкретным случаем, поэтому неизвестно, каковы будут дальнейшие действия службы.

Как сообщалось ранее, утром 9 ноября в Резекне начался снос советского памятника "Освободителям Резекне", в народе получившим название "Алеша".

8 ноября, мэр Резекне Барташевич признал, что памятник советским воинам будет снесен в указанный в законе срок — до 15 ноября. Об этом политик сообщил в видеобращении, которое было записано на площади у самого памятника.

В своем обращении Барташевич сказал, что он "до последнего момента надеялся — можно избежать варварских действий" и "что победит здравый смысл". Мэр Резекне утверждает, что предлагал компромиссные решения. Одним из таких решений был перенос на Мирное кладбище, и в этом случае, говорит Барташевич, закон не был бы нарушен, а "важный для многих резекненцев монумент был бы сохранен".

Второй компромисс — оставить подлежащий демонтажу памятник в Резекне. В обоих случаях от государственных учреждений были получены отрицательные ответы, признал мэр города.

В среду утром о готовности забрать демонтированный памятник заявил мэр подмосковного Дмитрова — города-побратима Резекне — Илья Поночевный.

Напомним, что летом Сейм принял закон "О запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики", который предусматривает, что объекты, прославляющие тоталитарные режимы, должны быть демонтированы до 15 ноября.

Памятник в Парке Победы в Риге был снесен в августе этого года. В воскресенье, 30 октября, поздно вечером были демонтированы монументы в Даугавпилсе.