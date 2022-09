Высшие должностные лица Латвии выразили соболезнования в связи со смертью королевы Елизаветы

В связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II высшие должностные лица Латвии выразили глубочайшие соболезнования королевской семье и народу Великобритании.

Президент Эгил Левитс заявил в социальных сетях, что за время правления королевы Елизаветы выросли целые поколения, которые испытывают огромную скорбь в связи с утратой.

My deepest condolences to the Royal Family and the people of the United Kingdom on the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II. Whole generations have grown up during her rule and today feel great sadness at this loss. 🇱🇻🇬🇧