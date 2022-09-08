Высшие должностные лица Латвии выразили соболезнования в связи со смертью королевы Елизаветы

В связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II высшие должностные лица Латвии выразили глубочайшие соболезнования королевской семье и народу Великобритании.

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Президент Эгил Левитс заявил в социальных сетях, что за время правления королевы Елизаветы выросли целые поколения, которые испытывают огромную скорбь в связи с утратой.

My deepest condolences to the Royal Family and the people of the United Kingdom on the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II. Whole generations have grown up during her rule and today feel great sadness at this loss. 🇱🇻🇬🇧 — Egils Levits (@valstsgriba) September 8, 2022



Премьер-министр Кришьянис Кариньш написал, что "никто из мировых лидеров не вдохновлял так, как Ее Величество". По словам Кариньша, королева Елизавета служила людям с большой самоотверженностью. "Латвия будет чтить наследие Елизаветы II, продолжая укреплять отношения с Великобританией", — написал Кариньш.

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич заявил, что со смертью королевы подошла к концу целая эпоха в истории Великобритании и мира. "Это печальный день не только для британского народа, но и для всего мира", — отметил политик.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс написал: "Ее Величество королева Елизавета оставила неизгладимый след в мировой истории. Легендарная личность, которая за время своего 70-летнего правления утвердила премьер-министра Черчилля в послевоенное время, а буквально 48 часов назад приняла в качестве нового премьера Лиз Трасс, которая сейчас руководит страной во время российской агрессии".

Соболезнования королевской семье выразили лидеры многих государств и организаций.

Как сообщалось ранее, 8 сентября Букингемский дворец сообщил, что королева Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет. Елизавета II правила Британией на протяжении 70 лет. Новым королем Карлом III стал ее сын и наследник престола Чарльз.

В Латвии королева с супругом гостила всего раз - в 2006 году ее принимала президент Вайра Вике-Фрейберга с супругом. В Риге Елизавета II возложила цветы к памятнику Свободы, открыла памятник рижскому градоначальнику британского происхождения Джорджу Армистеду, посетила детский концерт в "Арена Рига" и Музей оккупации.

Единственный визит в Латвию принца Чарльза в 2001 году ознаменовался скандальным событием - во время встречи с народом Латвии 16-летняя школьница Алина Лебедева хлестнула принца по лицу красными гвоздиками в знак протеста протест против бомбежки Афганистана и вступления Латвии в НАТО. Чарльз просил помиловать девушку.