Высшие должностные лица Латвии выразили соболезнования в связи со смертью королевы Елизаветы
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II высшие должностные лица Латвии выразили глубочайшие соболезнования королевской семье и народу Великобритании.

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Президент Эгил Левитс заявил в социальных сетях, что за время правления королевы Елизаветы выросли целые поколения, которые испытывают огромную скорбь в связи с утратой.


Премьер-министр Кришьянис Кариньш написал, что "никто из мировых лидеров не вдохновлял так, как Ее Величество". По словам Кариньша, королева Елизавета служила людям с большой самоотверженностью. "Латвия будет чтить наследие Елизаветы II, продолжая укреплять отношения с Великобританией", — написал Кариньш.

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич заявил, что со смертью королевы подошла к концу целая эпоха в истории Великобритании и мира. "Это печальный день не только для британского народа, но и для всего мира", — отметил политик.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс написал: "Ее Величество королева Елизавета оставила неизгладимый след в мировой истории. Легендарная личность, которая за время своего 70-летнего правления утвердила премьер-министра Черчилля в послевоенное время, а буквально 48 часов назад приняла в качестве нового премьера Лиз Трасс, которая сейчас руководит страной во время российской агрессии".

Соболезнования королевской семье выразили лидеры многих государств и организаций.

Как сообщалось ранее, 8 сентября Букингемский дворец сообщил, что королева Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет. Елизавета II правила Британией на протяжении 70 лет. Новым королем Карлом III стал ее сын и наследник престола Чарльз.

В Латвии королева с супругом гостила всего раз - в 2006 году ее принимала президент Вайра Вике-Фрейберга с супругом. В Риге Елизавета II возложила цветы к памятнику Свободы, открыла памятник рижскому градоначальнику британского происхождения Джорджу Армистеду, посетила детский концерт в "Арена Рига" и Музей оккупации.

Единственный визит в Латвию принца Чарльза в 2001 году ознаменовался скандальным событием - во время встречи с народом Латвии 16-летняя школьница Алина Лебедева хлестнула принца по лицу красными гвоздиками в знак протеста протест против бомбежки Афганистана и вступления Латвии в НАТО. Чарльз просил помиловать девушку.

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