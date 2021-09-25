Выстраиваются очереди на получение прививки Johnson&Johnson
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В минувшие дни в нескольких пунктах вакцинации против Covid-19 в торговых центрах выстроились очереди по причине того, что стала доступной вакцина Johnson&Johnson, сообщает представитель отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения Инга Васильева.

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По ее словам, многие люди ранее откладывали вакцинацию, ожидая, когда можно будет сделать прививку Johnson&Johnson. А ввести вакцину в пунктах вакцинации внутри торговых центров можно как по предварительной записи, так и просто заняв очередь на месте. Похожая ситуация сложилась и в центрах выездной вакцинации, где жители тоже становятся в очереди за прививкой Johnson&Johnson, так как для полного курса вакцинации этой вакциной достаточно одной инъекции.

Как уже сообщалось, к концу недели число людей, получивших вакцину Johnson&Johnson, значительно выросло. Если в первые три дня этой недели ею привились 410, 661 и 693 человека соответственно, то в четверг число введенных вакцин этой марки составило 1672, а в пятницу — 1967.

По официальным данным, во вторник в Латвию прибыли 19 200 ампул с вакциной против Covid-19, произведенной дочерним предприятием компании Johnson&Johnson. В соответствии с информацией, поступившей от производителя, в следующий вторник ожидается поставка еще 19 200 доз вакцины.

В рабочие дни уходящей недели было привито примерно 6 000 человек, темп вакцинации остается невысоким, но больше не падает.

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LETA

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