Выстраиваются очереди на получение прививки Johnson&Johnson

В минувшие дни в нескольких пунктах вакцинации против Covid-19 в торговых центрах выстроились очереди по причине того, что стала доступной вакцина Johnson&Johnson, сообщает представитель отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения Инга Васильева.
По ее словам, многие люди ранее откладывали вакцинацию, ожидая, когда можно будет сделать прививку Johnson&Johnson. А ввести вакцину в пунктах вакцинации внутри торговых центров можно как по предварительной записи, так и просто заняв очередь на месте. Похожая ситуация сложилась и в центрах выездной вакцинации, где жители тоже становятся в очереди за прививкой Johnson&Johnson, так как для полного курса вакцинации этой вакциной достаточно одной инъекции.
Как уже сообщалось, к концу недели число людей, получивших вакцину Johnson&Johnson, значительно выросло. Если в первые три дня этой недели ею привились 410, 661 и 693 человека соответственно, то в четверг число введенных вакцин этой марки составило 1672, а в пятницу — 1967.
По официальным данным, во вторник в Латвию прибыли 19 200 ампул с вакциной против Covid-19, произведенной дочерним предприятием компании Johnson&Johnson. В соответствии с информацией, поступившей от производителя, в следующий вторник ожидается поставка еще 19 200 доз вакцины.
В рабочие дни уходящей недели было привито примерно 6 000 человек, темп вакцинации остается невысоким, но больше не падает.