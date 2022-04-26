За минувшие сутки в Латвии выявлен 591 новый случай Covid-19, скончались 11 пациентов, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего в минувшие сутки было произведена 4868 тестов, доля позитивных результатов — 12,1%. Из всех заболевших 131 человек не был привит или не завершил курс вакцинации. А 460 из инфицированных прошли вакцинацию.

Среди скончавшихся один пациент в возрасте от 60 до 69 лет, два — от 70 до 79 лет, семь — от 80 до 89 лет, один — от 90 до 99 лет. Среди умерших шесть пациентов не были привиты, пять — прошли курс вакцинации.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 428,5.

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 818 030 человек при населении в 1,89 млн человек.