Выявленные в последние дни случаи заражения Covid-19 связаны с поездками в Швецию и Россию

Констатированные за последние два дня случаи заражения Covid-19 связаны с поездками в Швецию и Россию, сообщила агентству LETA представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Илзе Арая.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

За последние двое суток в Латвии констатировано четыре новых случая заражения Covid-19. По словам Араи, один случай связан с путешествием в Швецию, а три других — с заражением от лица, побывавшего в России.

Представитель SPKC ранее сообщала, что за последние две недели все больше новых случаев заражения Covid-19 связаны именно с путешествиями, преимущественно люди привозят Covid-19 из трех стран: России, Украины и Швеции.