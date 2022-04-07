Выявлено 1072 новых случая Covid-19, скончались три пациента
Foto: DELFI

За минувшие сутки в Латвии выявлено 1072 новых случая Covid-19, скончались три пациента, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего в минувшие сутки было произведено 5220 тестов, доля позитивных результатов — 20,5%. Из всех заболевших 332 человека не был привит или не завершил курс вакцинации. А 740 из инфицированных прошли вакцинацию.

Среди скончавшихся два пациента в возрасте от 70 до 79 лет, один — от 80 до 89 лет. Все они не были привиты.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 1176,3.

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 806 425 человек при населении в 1,89 млн человек.

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