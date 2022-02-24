За минувшие сутки в Латвии выявлено 11 088 новых случаев Covid-19, скончались 14 пациентов, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего в минувшие сутки было произведено 24 236 тестов, доля позитивных результатов — 45,8%. Из всех заболевших 4135 человек не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 6953 инфицированных прошли вакцинацию.

Среди скончавшихся один пациент в возрасте от 50 до 59 лет, два — 60 до 69 лет, четыре — от 70 до 79 лет, семь — от 80 до 89 лет. Среди умерших 9 пациентов не были привиты, пять — прошли курс вакцинации.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 7166,6.

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 624 008 человек при населении в 1,89 млн человек.