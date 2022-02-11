За минувшие сутки в Латвии выявлено 11 797 новых случаев Covid-19, скончались 20 пациентов, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Всего в минувшие сутки было произведено 28 049 тестов, доля позитивных результатов — 42,1%. Из всех заболевших 4407 человек не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 7390 инфицированных прошли вакцинацию.

Среди скончавшихся два пациента в возрасте от 50 до 59 лет, один — от 60 до 69 лет, два — от 70 до 79 лет, двенадцать — от 80 до 89 лет, три — от 90 до 99 лет. Среди умерших 13 пациентов не были привиты, семь — прошли курс вакцинации.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 6741.

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 500 126 человек при населении в 1,89 млн человек.