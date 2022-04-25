За минувшие сутки в Латвии выявлено Выявлено 123 новых случая Covid-19, скончался один пациент, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего в минувшие сутки было произведена 1860 тестов, доля позитивных результатов — 6,6%. Из всех заболевших 35 человек не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 88 из инфицированных прошли вакцинацию.

Скончался пациент в возрасте от 60 до 69 лет.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 446,9.

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 817 439 человек при населении в 1,89 млн человек.