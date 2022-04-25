Выявлено 123 новых случая Covid-19, скончался один пациент
Foto: AFP/Scanpix/LETA

За минувшие сутки в Латвии выявлено Выявлено 123 новых случая Covid-19, скончался один пациент, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Всего в минувшие сутки было произведена 1860 тестов, доля позитивных результатов — 6,6%. Из всех заболевших 35 человек не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 88 из инфицированных прошли вакцинацию.

Скончался пациент в возрасте от 60 до 69 лет.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 446,9.

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 817 439 человек при населении в 1,89 млн человек.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor для бизнеса v2
DELFI Brand Studio Читайте также
Один клик – и пасхальный стол накрыт!
Дом для дня сегодняшнего и будущего: как жить ответственно
Здесь и сейчас. Получи сегодня все, что нужно
Будь #смарт-магазином — путь к порядку в каждом интернет-магазине
Влияние изменения климата на развитие отраслей в Латвии: кого затронет больше всего?
Присылай фото с поздравлением ко Дню матери и участвуй в голосовании
День в "шкуре" курьера-партнера Wolt: история Армандса Яунземса
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя