Выявлено 1388 новых случаев Covid-19, скончались 37 пациентов с коронавирусом
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

За минувшие сутки в Латвии выявлено 1388 новых случаев Covid-19, скончались 37 пациентов с коронавирусом, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего в минувшие сутки было произведено 16 707 тестов, доля позитивных результатов — 8,3%. Из 1388 заболевших большинство — 921 человек — не был привит или не завершил курс вакцинации. А 467 инфицированных прошли вакцинацию.

Среди скончавшихся — один пациент в возрасте от 30 до 39 лет, три — от 40 до 49 лет, три — от 50 до 59 лет, восемь — от 60 до 69 лет, девять — от 70 до 79 лет, девять — от 80 до 89 лет, три — от 90 до 99 лет, один — старше 99 лет.

Среди умерших 31 человек не был вакцинирован, 6 — были привиты.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 1251,5 .

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 238 153 человек при населении в 1,89 млн человек.

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