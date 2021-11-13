Выявлено 1422 новых случая Covid-19, скончался 51 пациент с коронавирусом
Foto: Pixabay

За минувшие сутки в Латвии выявлено 1422 новых случая в Covid-19, скончался 51 пациент с коронавирусом, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего в минувшие сутки было произведено 17 183 теста, доля позитивных результатов — 8,3%. Из 1388 заболевших большинство — 980 человек — не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 442 инфицированных прошли вакцинацию.

Среди скончавшихся — один пациент в возрастеот 40 до 49 лет, шесть — от 50 до 59 лет, десять — от 60 до 69 лет, четырнадцать — от 70 до 79 лет, тринадцать — от 80 до 89 лет, семь — от 90 до 99 лет.

Среди умерших 45 человек не были вакцинированы, 6 — были привиты.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 1174,5.

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 239 575 человек при населении в 1,89 млн человек.

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