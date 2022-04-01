Выявлено 1792 новых случая Covid-19, скончались 16 пациентов
Foto: F64

За минувшие сутки в Латвии выявлено 1792 новых случая Covid-19, скончались 16 пациентов, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего в минувшие сутки было произведено 6966 тестов, доля позитивных результатов — 25,7%. Из всех заболевших 538 человек не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 1254 инфицированных прошли вакцинацию.

Среди скончавшихся один пациент в возрасте от 50 до 59 лет, шесть — от 70 до 79 лет, восемь — от 80 до 89 лет, один — от 90 до 99 лет. Среди умерших восемь пациентов не были привиты, восемь — прошли курс вакцинации.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 1869,3.

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 800 687 человек при населении в 1,89 млн человек.

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