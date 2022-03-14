За минувшие сутки в Латвии выявлено 2097 новых случаев Covid-19, скончались восемь пациентов, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего в минувшие сутки было произведено 4872 теста, доля позитивных результатов — 43%. Из всех заболевших 633 человека не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 1464 инфицированных прошли вакцинацию.

Среди скончавшихся один пациент в возрасте от 70 до 79 лет, четыре — от 80 до 89 лет, три — от 90 до 99 лет. Трое пациентов не были привиты, пять — прошли курс вакцинации.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 4823,2.

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 744 433 человек при населении в 1,89 млн человек.