Выявлено 211 случаев "омикрона": большинство зараженных привиты от Covid-19

До 27 декабря в Латвии выявлено 211 случаев заражения омикрон-штаммом Covid-19, сообщила агентству LETA представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Илзе Арая.

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Из них 122 являются привезенными случаями, а 78 — локальными. 34 случая из местных являются вторичными контактами. В свою очередь, 42 случая не имеют установленного источника заражения.

По словам Араи, по 13 случаям из констатированных 211, в том числе двум местным случаям заражения, еще продолжается эпидемиологическое расследование.

По-прежнему существуют подозрения о еще 21 потенциальном случае заражения "омикроном", но эти образцы нужно проверить в лаборатории, пояснила представитель SPKC.

Из 211 заболевших 75% вакцинированы. Арая пояснила, что, например, пассажиры, которые прошли тестирование в аэропорту, входят в возрастную группу от 35 до 40 лет, являются социально и экономически активными и в основном привиты от Covid-19. Также стоит учитывать, что недавно введенное обязательное тестирование проводится в отношении пассажиров из стран с высоким уровнем распространения "омикрона", в части из которых также отмечается высокое количество вакцинированных в обществе, указала Арая.

Как следует из данных на 26 декабря, больше всего, или 26 случаев были завезены из Великобритании, 12 — из Дании, 11 — из США. Восемь случаев ввезены из Объединенных Арабских Эмиратов и Испании, шесть — из Франции, пять — из Швеции. Случаи омикрон-штамма ввезены также из Италии, Эстонии, Ирландии, Кении, Мальты, Нигерии, Норвегии, Португалии, Финляндии и Германии.