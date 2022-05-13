Выявлено 229 новых случаев Covid-19, скончались два пациента
Foto: Pixabay

За три дня в Латвии выявлено 229 новых случаев Covid-19, скончались два пациента , сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего в минувшие сутки было произведено 2805 тестов, доля позитивных результатов — 8,2%. Из всех заболевших 105 человек не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 124 из инфицированных прошли вакцинацию.

Среди скончавшихся два пациента в возрасте от 80 до 89 лет: один пациент не был привит, второй — прошел курс вакцинации.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 194,7.

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 825 699 человек при населении в 1,89 млн человек.

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