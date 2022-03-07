За минувшие сутки в Латвии выявлено 2594 новых случая Covid-19, скончались 9 пациентов, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего в минувшие сутки было произведено 5872 теста, доля позитивных результатов — 44,2%. Из всех заболевших 844 человека не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 1750 инфицированных прошли вакцинацию.

Среди скончавшихся один пациент в возрасте от 50 до 59 лет, два — 60 до 69 лет, три — от 70 до 79 лет, два — от 80 до 89 лет, один — от 90 до 99 лет. Среди умерших 7 пациентов не были привиты, а 2 — прошли курс вакцинации.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 6041,1.

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 704 134 человек при населении в 1,89 млн человек.