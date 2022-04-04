За минувшие сутки в Латвии выявлено 353 новых случая Covid-19, скончались пять пациентов, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего в минувшие сутки было произведено 2357 тестов, доля позитивных результатов — 15%. Из всех заболевших 102 человека не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 251 из инфицированных прошли вакцинацию.

Среди скончавшихся один пациент в возрасте от 50 до 59 лет, один — от 60 до 69 лет, два — от 80 до 89 лет, один — от 90 до 99 лет. Среди умерших три пациента не были привиты, два — прошли курс вакцинации.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 1610,9.

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 802 887 человек при населении в 1,89 млн человек.