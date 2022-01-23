За минувшие сутки в Латвии выявлено 4753 новых случая Covid-19, скончались два пациента, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего в минувшие сутки было произведено 20 455 тестов, доля позитивных результатов — 23,2%. Из всех заболевших 2181 человек не был привит или не завершил курс вакцинации. А 2572 инфицированных прошли вакцинацию.

Среди скончавшихся пациенты в возрасте от 70 до 79 лет, один из которых не был вакцинирован.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 2519.

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 335 541 человека при населении в 1,89 млн человек.