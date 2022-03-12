Выявлено 6525 новых случаев Covid-19, умерли за сутки 23 человека
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

По данны за пятницу, 11 марта, в Латвии выявлено 6525 новых случаев Covid-19 (днем ранее - 6216), скончались 23 человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

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Среди заболевших коронавирусом за минувшие сутки 2308 были непривитых или незавершивших курс вакцинации, а 4217 человек были привитыми. В целом за пятницу проведено 14 444 тестов на коронавирус, 45,2% тестов дали положительный результат.

Получена информация о 23 умерших. Один из умерших людей входил в возрастную группу 50-59 лет, пять — 60-69 лет, пять — 70-79 лет, восемь — 80-89 лет, четыре — 90-99 лет. 14 скончавшихся человек были не привиты или не прошли полный курс вакцинации, 9 человек были привиты

Двухнедельная кумулятивная заболеваемость Covid-19 в Латвии снизилась с 5235,7 до 5046 случаев на 100 000 жителей.

Всего с начала пандемии в Латвии коронавирусом официально заразилось 739 609 человек, скончались 5419 инфицированных.

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