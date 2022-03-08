За минувшие сутки в Латвии выявлено 8137 новых случаев Covid-19, скончались 9 пациентов, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего в минувшие сутки было произведено 17 003 теста, доля позитивных результатов — 47,9%. Из всех заболевших 2838 человек не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 5299 инфицированных прошли вакцинацию.

Среди скончавшихся два пациента в возрасте от 50 до 59 лет, два — от 70 до 79 лет, четыре — от 80 до 89 лет, один — от 90 до 99 лет. Среди умерших три пациента не были привиты, а 6 — прошли курс вакцинации.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 5845,6.

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 712 271 человека при населении в 1,89 млн человек.