За минувшие сутки в Латвии выявлено 9524 новых случая Covid-19, скончались 17 пациентов, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего в минувшие сутки было произведено 19 333 тестов, доля позитивных результатов — 49,3%. Из всех заболевших 3615 человек не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 5909 инфицированных прошли вакцинацию.

Среди скончавшихся один пациент в возрасте от 40 до 49 лет, два — от 50 до 59 лет, три — от 60 до 69 лет, три — от 70 до 79 лет, шесть — от 80 до 89 лет, два — от 90 до 99 лет. Среди умерших 7 пациентов не были привиты, а 10 прошли курс вакцинации.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 6801,8.

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 662 644 человек при населении в 1,89 млн человек.