За минувшие сутки в Латвии выявлено 960 новых случаев Covid-19, скончались три пациента, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего в минувшие сутки было произведено 5259 тестов, доля позитивных результатов — 18,3%. Из всех заболевших 304 человека не был привит или не завершил курс вакцинации. А 656 из инфицированных прошли вакцинацию.

Среди скончавшихся два пациента в возрасте от 50 до 59 лет, один — от 70 до 79 лет, один — от 80 до 89 лет. Среди умерших два пациента не были привиты, один — прошел курс вакцинации.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 1078,1.

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 807 385 человек при населении в 1,89 млн человек.