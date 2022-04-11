Выявлено наименьшее количество новых случаев Covid-19 с начала января

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 180 новых случаев Covid-19, и это самый низкий показатель после 1 января этого года, когда было выявлено 167 случаев, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

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180 новых случаев Covid-19 было зарегистрировано также 2 января.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости за сутки снизился с 960,2 до 920,6 случая на 100 тысяч населения.

Из выявленных зараженных 53 не были привиты или не завершили курс вакцинации, 127 человек были привиты.

Умерли за прошедшие сутки пять человек с Covid-19, трое их них не были привиты или не прошли полный курс вакцинации, двое были привиты.

Вчера проведено 2050 лабораторных тестов на Covid-19, 8,8% из них были положительными.

С начала пандемии умерли 5669 человек, зараженных Covid-19, инфекция лабораторно подтверждена у 808 979 жителей Латвии.