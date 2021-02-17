Выживание, горная подготовка и идеальный английский: названы критерии для латвийцев, которые хотят стать астронавтами EKA
Foto: NASA

В среду, 17 февраля, Латвийская ассоциация космической индустрии презентовала стратегию Латвии в сфере космоса на 2021-2027 года, рассказав, в том числе, и подробности предстоящего отбора претендентов в космонавты от Европейского космического агентства (EKA).

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Впервые за 11 лет ЕКА ищет новых астронавтов для работы с нынешними астронавтами, поскольку Европа вступает в новую эру освоения космоса. Жители Латвии также будут иметь возможность принять участие в отборе.

Подача заявок на вакансии астронавтов будет проходить с 31 марта по 28 мая на карьерном портале ЕКА. За этим последует отбор в шесть этапов, который завершится в октябре 2022 года. Следует считаться и с тем, что затем последует долгий процесс обучения, и в первый полет можно будет отправиться не ранее чем через четыре года, рассказал президент Латвийской ассоциации космической индустрии Паулс Ирбинс.

Ирбинс также отметил, что EKA требуются работники для выполнения именно сложных миссий. В среднем астронавт проводит 12 часов за работой. К тому же будет вестись поиск именно "карьерных астронавтов", которые впоследствии примут участие в 4-6 длительных космических миссиях. Всего Европе понадобится 20 таких людей.

Из навыков и критериев, которые будут браться в расчет при оценке претендентов, Ирбинс назвал мотивацию, четкое видение своего будущего, которое связано с космосом, участие в научных миссиях, пройденное обучение по выживанию, пилотированию, подводному плаванию, горной подготовке и первой помощи. Технические критерии: диплом магистра по естественным наукам с дальнейшим трехгодичным стажем работы, отличное здоровье (медкомиссия пилота 2-го класса) и идеальное знание английского языка. Знание русского языка также считается преимуществом, так как EKA тесно сотрудничает с Роскосмосом.

При всем этом EKA особо призывает принимать участие кандидатов-женщин. Возможность дается и людям с инвалидностью.

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