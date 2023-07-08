Вызванный Белоруссией миграционный кризис обошелся Латвии по крайней мере в 4,7 млн евро

Чрезвычайная ситуация на границе с Белоруссией обошлась службам внутренних дел и Министерству обороны (МО) дополнительно как минимум в 4 741 268 евро. К такому выводу пришло агентство LЕТА, изучив решения правительства с момента объявления чрезвычайной ситуации.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Каждый раз приходилось выделять деньги из средств на непредвиденные обстоятельства. МВД уже подготовило новый проект решения о выделении денег — 230 720 евро.

Деньги необходимы для выплаты сотрудникам органов внутренних дел за сверхурочную работу, премирования, а также для покрытия расходов на приобретение техники, топлива, питание и суточные для соискателей убежища.

10 августа 2021 года правительство приняло решение объявить чрезвычайное положение в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и в Даугавпилсе. Ее продлевали несколько раз, последнее продление было установлено до 10 августа.