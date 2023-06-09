Взрыв на Каховской ГЭС: Латвия выделила 200 000 евро Украине на преодоление экологического кризиса
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В пятницу, 9 июня, правительство Латвии приняло решение о выделении Украине 200 000 евро в качестве помощи для преодоления экологического и гуманитарного кризиса, вызванного разрушением Россией плотины Каховской ГЭС.

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Деньги выделены из средств госбюджета на непредвиденные расходы. Правительство приняло решение об оказании поддержки посредством опроса.

Согласно принятому Кабинетом министров решению, Латвия перечислит деньги правительству Украины с целью содействия "быстрой, скоординированной и адресной закупке оборудования, материалов и техники для ликвидации первичных последствий наводнения".

Запрос украинской стороны о помощи включает в себя такие неотложные потребности, как водовозы для питьевой воды, спасательные шлюпки и транспортные средства для передвижения по затопленным территориям, сверхмощные насосы, питьевая вода, фильтры для воды, продуктовые наборы и другие товары.

Как сообщалось, во вторник российские войска взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области, в результате чего была разрушена плотина и затоплены огромные территории, в том числе несколько населенных пунктов.

Каховская ГЭС находится под контролем российских войск, но после взрыва плотины оказались затоплены как подконтрольные Украине территории на правом берегу Днепра, так и оккупированные Россией территории на левом берегу.

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