Взятки дорожным полицейским чаще всего предлагают нетрезвые водители

Если в 2015 году общая сумма взяток полицейским составляла 20 тысяч евро, то в 2020 году давать взятки стали меньше, зато выросли суммы, свидетельствует обобщенная Государственной полицией информация.

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"Государственная полиция продолжает работать над образованием общества , объясняя, что такое коррупция и к каким негативным последствиям она может привести. Однако впереди еще много работы — причем, не только с обществом в целом, но и над укреплением моральных качеств и этических норм среди работников полиции. Тревожная статистика: в ходе опроса 7% респондентов отметили, что им приходилось сталкиваться с ситуацией, когда работник полиции требовал взятку. Наша цель — добиться того, чтобы этот показатель был равен нулю. С обеих сторон. Учитывая, что чаще всего факт взяточничества происходит на дорогах, этой осенью мы запустили кампанию, цель которой образовывать автоводителей и предостеречь их от совершения преступного деяния", — указал глава Государственной полиции Арманд Рукс.

Согласно обобщенной Госполицией информации, в 2015 году общая сумма взяток, предложенных полицейским, работающим в разных структурных подразделениях, составила 20 720,29 евро, где самая маленькая сумма — 5 евро, а самая большая — 5 000 евро. В 2020 году общая сумма снизилась до 15 909, при этом самая маленькая взятка была уже 20 евро, а самая крупная по-прежнему — 5 000 евро. До 1 сентября 2021 года работникам полиции уже были предложены 10 845 евро.

Ситуация на дорогах: взяток стало меньше, но суммы выросли



Как показывает статистика, чаще всего взятки предлагают дорожным полицейским.

Обобщая информацию о коррупции на дорогах, в Госполиции пришли к выводу, что объемы взяточничества на дорогах снижаются — если в 2015 году было зафиксировано 180 случаев, то в 2020 году — уже 32, в то время же время выросли суммы, которые водители пытаются дать в обмен на благоприятный для себя исход дела.

Чаще всего откупиться от полиции пытаются водители, которые сели за руль в алкогольном опьянении, пытаются избежать штрафа и те, кто был оставлен за несоблюдение скоростного режима. С начала года до 1 сентября взятку пытались дать 10 нетрезвых водителей и семь водителей, превысивших скорость.

Жители не знают о реальных наказаниях



В ходе опроса, который в сентябре по заказу Госполиции провела компания Norstat, выяснилось, что 86% респондентов никогда не попадали в ситуацию, когда сотрудник полиции требовал взятку, 6% — взятку предлагали сами, в свою очередь, 21% опрошенных ответили, что слышали о даче взяток от родственников, знакомых и друзей. Случаи коррупции чаще всего фиксируют в окрестностях Риги.

Половина респондентов (51%) считает дачу взятки полицейскому тяжким преступлениям, за которое полагается наказание, 39% участников опроса считает, что наказание должно быть соответствующим — например, размер штрафа должен быть равен сумме взятки, в свою очередь, 10% респондентов кажется, что это мелкое нарушение. Для 78% опрошенных дача взятки — это неприемлемое действие, 12% — взятки не дают, так как бояться наказания, в свою очередь, оставшиеся 10% — не делают этого, так как не знают, как это правильно делается.

Одновременно выяснилось, что большая часть общества не знает о реальных штрафах, которые полагаются за дачу взятки. 28% респондентов уверены, что полагается штраф в размере взятки, 38% считает, что штраф может составить до 120 минимальных зарплат, 24% думают, что нарушителю придется отбывать тюремный срок до пяти лет, в свою очередь, 16% верит, что отделается предупреждением. Установленные в Уголовном законе наказания — это кратковременное лишение свободы, принудительные работы, денежный штраф или лишение свободы сроком от 5 до 10 лет. Каждый случай суд рассматривает в индивидуальном порядке.