"Я никуда не исчезну". Кариньш не ответил конкретно, может ли он занять пост министра в новом правительстве

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") уклоняется от ответа на вопрос, хочет ли он занять должность министра в следующем правительстве, сообщает агентство LETA со ссылкой на интервью главы Кабмина "Утренней панораме" Латвийского телевидения.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В выходные дни, перед тем, как в понедельник, 14 августа, объявить о своей отставке Кариньш, по его собственным словам, "немного подумал и придумал", что если будет формироваться правительство, то он хочет помочь в его создании.

"Я никуда не исчезну, я лично не собираюсь прятаться в кустах — ни я, ни моя политическая сила никуда не пропадут, мы просто немного изменимся и будем двигаться вперед", — сказал Кариньш.

Политик считает, что лето, проведенное в переговорах и попытках переубедить партнеров, не была пустой тратой времени. Он уверен, что новое правительство будет сформировано быстро, что позволит не затягивать с принятием важных решений.

"Технического бюджета в любом случае не будет. В любом случае есть все шансы договориться о новом правительстве к созыву Сейма в первые недели сентября", — сказал премьер.

На вопрос, готов ли он и хотел бы работать в следующем правительстве в качестве министра, Кариньш не ответил прямо, но указал, что "найдет свое место, как лучше помочь". "Смотря вперед, я сейчас жду, как мы сможем назначить моего преемника, которому я хочу помочь добиться успеха", — сказал Кариньш.

На прямой вопрос, хотел бы он занять пост главы Министерства иностранных дел в новом правительстве, Кариньш не дал конкретного ответа, подчеркнув, что все должно происходить поэтапно.

Как уже сообщалось, 14 августа премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил о своей отставке, которая автоматически будет означать и отставку всего правительства. Официально прошение об отставке Кариньш подаст президенту Эдгару Ринкевичу завтра, 17 августа.

Вечером 16 августа "Новое Единство" определится с новым кандидатом в премьер-министры. Реальным кандидатом на этот пост неофициально называют нынешнего министра благосостояния Эвика Силиня.

Пока неизвестно, какой будет новая правящая коалиция. В уходящий Кабинет министров входят "Новое Единство" (26 депутатов Сейма), "Объединенный список" (15) и Национальное объединение (13). "Новое Единство" вело переговоры о расширении коалиции с Союзом "зеленых" и крестьян (16) и "Прогрессивными" (10).