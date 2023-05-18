"Я устал от этого!" Стакис хочет поставить точку в переименованиях и сносах памятников

Будут ли еще переименовывать улицы Риги? Что будет на месте памятника в парке Победы? Сохранят ли Пушкина? Мэр Риги Мартиньш Стакис ответил на вопросы передачи "Открытый разговор" на LR-4.

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Подводя итоги 9 мая, Стакис отметил, что полиция Риги "хорошо справилась — 24 случая, это очень мало". И поблагодарил рижан, которые его услышали: не пришли и не устроили провокаций. Сейчас место памятника окружено желтыми ленточками, потому что это считает строительным объектом. Сам Стакис возлагал цветы 8 мая, чего и другим желает. "Я бы хотел, чтобы 9 мая в Риге отмечали День Европы, как это делается в других европейских городах. К этому надо идти".

Опровергая слухи, что конкретно на месте бывшего памятника будет общественный туалет, Стакис обратил внимание, что "туалет в парке Победы уже есть — рядом с пунктом аренды лыж. Там он и останется". А на месте памятника — сад сакур, "которые так нравятся всем рижанам". Стакис считает, что это не станет самым удобным местом для возложения цветов, потому что там будут два возвышения -ворота для входа в парк.

Сам парк Победы должен превратиться в излюбленное горожанами место спорта и отдыха. "Это будет огромный парк отдыха с детскими площадками и скейт-парком, где можно заниматься спортом. Будет специальная двухуровневая дорожка с мостиками, чтобы лыжники и бегуны не пересекали пути отдыхающих".

Развивая тему борьбы с советским наследием, Стакис сообщил, что "о дальнейшем переименовании улиц старается даже не думать — я так устал от этого вопроса". Он признает: это очень дорогое удовольствие. "Думаю, то, что мы были должны — мы сделали, избавились от советского наследия. Четко показали, на какой стороне мы находимся. Сделали центр беженцев. Еще вчера я встречался на эту тему с депутатом Верховной Рады — он сказал, что ни в одном городе такой поддержки Украине не чувствует".

Стакис считает, что все улицы, которые надо было переименовать — переименовали. "Теперь у нас есть улицы Визмы Балшевицы, Зенты Маурини, Анны Бригадиере… По памятнику Пушкину, наверное, придется принять решение. Это был не памятник великому поэту, а знак дружбы между Москвой и Ригой. При этом поставленный незаконно.

На этом я считаю, процесс снятия памятников закончен. Да, остались памятники, которым можно найти более успешное место — это я одобряю. Но в целом пора ставить точку. Например, только вчера говорили, что каждое совещание только наша фракция Par/Progresivie тратит на вопросы, которые вообще не самые важные в городе. И чем ближе выборы, тем больше такого будет. Поэтому на такую тему у нас будет свободное голосование — пусть каждый решает по своей совести. Например, сейчас идея переименовать улицу Гоголя — он, вообще, по-моему, украинский писатель".