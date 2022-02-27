Ядерные угрозы Путина: Пабрикс призывает сохранять спокойствие, Ринкевич называет их блефом

На встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу и руководителем Генштаба Валерием Герасимовым Путин приказал перевести силы сдерживания, в том числе ядерное оружие, в режим особого боевого дежурства. Это его ответ на недружественные экономические действия и агрессивные высказывания западных стран. Министр обороны Латвии Артис Пабрикс утверждает, что такие угрозы были и раньше, и призывает людей не поддаваться панике.

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"Подобные заявления и действия Путина намеренно направлены на то, чтобы посеять панику как в Украине, так и в международном сообществе, — утверждает в своем официальном заявлении министр обороны Латвии Артис Пабрикс. — Понятно, что Россия и сам Путин не ожидали такой реакции и единения Украины и демократического мира против его войны.

Надо также помнить, что, в действующей российской военной доктрине угроза ядерного оружия — это не что-то новое — Россия годами повторяла ее на разных уровнях. При этом стоит напомнить, что НАТО — тоже ядерный альянс и готов к таким ситуациям. Впрочем, если Путин все-таки решит нанести ядерный удар, его наверняка будет ждать Гаагский трибунал. Призываю всех сохранять спокойствие и не бояться".

"Ядерная угроза показывает, как слаб хозяин Кремля, президент России Владимир Путин", — считает Янис Сартс, директор Центра стратегической коммуникации НАТО в Риге. В своем микроблоге "Твиттер" Сартс призвал население сохранять спокойствие, подчеркнув, что в условиях все более катастрофического положения российских войск на Украине угрозы применить ядерное оружие неизбежны.

Ядерные чемоданчики в России находятся у президента, главы Минобороны и главы Генштаба. Именно три этих человека собрались, чтобы объявить об усилении сил сдерживания. Ключи от чемоданчиков — у офицеров-операторов. Чтобы начать ядерную войну, достаточно приведения в действие двух из трех систем.

Объявление особого режима в ядерных силах России — это блеф с целью повлиять как на Украину, так и на Запад, в свою очередь заявил в воскресенье вечером Латвийскому телевидению в программе De facto министр иностранных дел Эдгар Ринкевичс.

Он сравнил действия России с уличным хулиганом, который, удивившись сопротивлению, вытащил нож и размахивает им. Есть только один способ справиться с хулиганом — держать твердую позицию, отметил Ринкевичс.

Министр подчеркнул, что НАТО также является ядерным союзом. Ядерное оружие есть у трех государств-членов НАТО — США, Франции и Великобритании. По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон недавно в интервью напомнил президенту России Владимиру Путину об этом.

Ринкевичс подчеркнул, что до ядерной войны не дойдет, хотя напряженность возрастет.

Он назвал действия России шагом от отчаяния, когда стало очевидно, что запланированная молниеносная война в Украине провалилась.



