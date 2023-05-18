Якобсон оправдан по делу о публикации писем Ушакова
Foto: LETA

Журналист Леонид Якобсон оправдан по уголовному делу, которое было возбуждено против него в 2011 году из-за публикации электронных писем бывшего депутата Сейма и мэра Риги, ныне депутата Европарламента Нила Ушакова. Об этом сообщает агентство LETA.

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Якобсону инкриминировалось нарушение тайны переписки и информации, передаваемой по телекоммуникационным сетям. За такое преступление первая часть 144 статьи Уголовного кодекса Латвийской Республики предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, принудительных работ либо штрафа до 50 минимальных зарплат. Сам Якобсон себя виновным не признавал.

Личная переписка Ушакова была опубликована на портале kompromat.lv еще в 2008 году. Ушаков, будучи на тот момент депутатом Сейма, обменивался электронными письмами с тогдашним советником посольства России Александром Хапиловым.

После начатого против него дела Якобсон утверждал, что публикация личной переписки Ушакова стала его "журналистским долгом", поскольку письма содержали в себе факты, представляющие "общественную значимость".

Через несколько месяцев после ареста Якобсонс сообщил, что на него было совершено покушение. Как утверждает журналист, 29 марта 2012 года на него напали двое неизвестных на лестничной клетке дома в Риге, на улице Чака 47. В результате покушения Якобсон получил шрамы на лице.

Оправдательный приговор в пользу Якобсона вынес Рижский окружной суд.

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