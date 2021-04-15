Янис Рейрс назвал число заболевших Covid-19 среди вакцинированных жителей Латвии

Есть ли право у людей не прививаться, а в случае чего сделать тест? Из 180 тысяч латвийцев, получивших прививку на сегодня, ни один не попал в больницу, хотя заразившиеся все же были. Так министр финансов Янис Рейрс обозначил свои аргументы в пользу вакцинации, отвечая на вопросы ведущей передачи "Действующие лица" на LR-4 Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

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На вопрос, есть ли у министра уверенность в том, что "пандемия закончится раньше 2025 года", Рейрса ответил "нет". И сообщил, что единственную надежду на это дает вакцинация. "Из 180 000 человек, которые вакцинированы на сегодня первой дозой (второй гораздо меньше), 180 заболело — у них позитивный тест, но легкая форма, но ни один не попал в больницу. А вакцинация началась в конце декабря. Вакцина не гарантирует, что не будет заражения, но она предохраняет от тяжелого состоянии, госпитализации и возможного летального исхода. Это показывает наша статистика. То есть это выход".

Foto: LETA

Сам министр получил первую дозу вакцины Astra Zeneca 12 февраля, вместе с коллегами по правительству в рамках показательной акции для народа. Тем, кто настаивает на своем праве не вакцинироваться, а делать тесты, он напомнил, что "во многих странах тесты делаются за счет этих людей". И это, по его мнению, логично, если страна предлагает бесплатную вакцинацию…

Рейрс рассказал о прошлогодних вспышках на производственных предприятиях, которые делали продукцию на экспорт. "Они получали заразу — приходилось останавливать производство. Для финансов это очень плохо, — подытожил министр. — Мы должны на всех уровнях, не только на предприятиях, а в детсадах, социальных домах, школах — дать право людям не умирать".