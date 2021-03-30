Янсонс: внедрение Covid-паспортов создает риск дискриминации

Внедрение цифровых зеленых сертификатов создает риск того, что привитые от Covid-19 люди будут противопоставлены непривитым и возникнет дискриминация, заявил омбудсмен Юрис Янсонс в интервью "Латвийской панораме" Латвийского телевидения.

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Омбудсмен акцентировал, что введение зеленого сертификата, позволяющего людям свободно путешествовать по Европейскому союзу, породило опасения о том, что "Covid-19 паспорт" может создать риск дискриминации.

"Получившие прививку получили защиты для себя, но это не означает, что они не могут переносить инфекцию. Вакцинированным и тесты делать, как будто, не требуется. Могут возникнуть определенные проблемы в разных странах, потому части стран, ориентированных на туризм, важно привлечь людей, но им все равно, в каком состоянии они уедут. Важно, чтобы сертификат везде работал одинаково", - сказал Янсонс, попустив, что по этим вопросам предстоит еще много дискуссий.

Бюро омбудсмена получает много вопросов от жителей из-за введенных в Латвии ограничений, связанных с коронавирусом. "Как только появляется какая-то новая информация, то люди сразу пишут", - отметил Янсонс.

По его словам, один из актуальных вопросов связан с обязательностью вакцинации. "У людей есть право отказаться от вакцинации, но тогда следовало считаться с определенными ограничениями, но не может возникать риск потерять работу", - добавил омбудсмен.

Как считает Янсонс, правительственным решениям, связанным с ограничениями, и их разъяснениям не хватает баланса. "Ограничения могут вводиться, но они должны быть рационально о доходчиво объяснены, чтобы каждая группа общества поняла, почему введены такие ограничения", - полагает омбудсмен.