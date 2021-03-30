Янсонс: внедрение Covid-паспортов создает риск дискриминации
Foto: LETA

Внедрение цифровых зеленых сертификатов создает риск того, что привитые от Covid-19 люди будут противопоставлены непривитым и возникнет дискриминация, заявил омбудсмен Юрис Янсонс в интервью "Латвийской панораме" Латвийского телевидения.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Омбудсмен акцентировал, что введение зеленого сертификата, позволяющего людям свободно путешествовать по Европейскому союзу, породило опасения о том, что "Covid-19 паспорт" может создать риск дискриминации.

"Получившие прививку получили защиты для себя, но это не означает, что они не могут переносить инфекцию. Вакцинированным и тесты делать, как будто, не требуется. Могут возникнуть определенные проблемы в разных странах, потому части стран, ориентированных на туризм, важно привлечь людей, но им все равно, в каком состоянии они уедут. Важно, чтобы сертификат везде работал одинаково", - сказал Янсонс, попустив, что по этим вопросам предстоит еще много дискуссий.

Бюро омбудсмена получает много вопросов от жителей из-за введенных в Латвии ограничений, связанных с коронавирусом. "Как только появляется какая-то новая информация, то люди сразу пишут", - отметил Янсонс.

По его словам, один из актуальных вопросов связан с обязательностью вакцинации. "У людей есть право отказаться от вакцинации, но тогда следовало считаться с определенными ограничениями, но не может возникать риск потерять работу", - добавил омбудсмен.

Как считает Янсонс, правительственным решениям, связанным с ограничениями, и их разъяснениям не хватает баланса. "Ограничения могут вводиться, но они должны быть рационально о доходчиво объяснены, чтобы каждая группа общества поняла, почему введены такие ограничения", - полагает омбудсмен.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv LETA

Sharing Options

5

Source

rus.DELFI.lv LETA

Tags

Коронавирус Юрис Янсонс
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай

От владельца

Artilērijas iela, Centrs, Rīga,
100 000€
Valkas nov.,
48 000€
Baložu iela, Āgenskalns, Rīga,
1 110€
Sergeja Eizenšteina iela, Mežciems, Rīga,
50 000€
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
215 000€
Ropažu iela, Teika, Rīga,
700€
Miera iela, Brasa, Rīga,
84 000€
Aleksandra Čaka iela, Centrs, Rīga,
78 000€
Truči, Ķeguma nov.,
350 000€
Ventspils nov.,
2 300 000€
Ģertrūdes iela, Centrs, Rīga,
290€
Krasta iela, Bauskas nov.,
275 000€
Sīpeles iela, Mārupes nov.,
393 393€
Ģertrūdes iela, Centrs, Rīga,
90 000€
Jūras iela, Carnikavas nov.,
168 000€
Plūmju iela, Ogres nov.,
15 750€
Krišjāņa Valdemāra iela, Centrs, Rīga,
3 100 000€
Mežvairogu ceļš, Ādažu nov.,
800€
Zalves iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
850€
Bebru iela, Mārupes nov.,
210 000€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
400€
Ģertrūdes iela, Centrs, Rīga,
250€
Dārza iela, Talsu nov.,
335 000€
VEF Baloži, Olaines nov.,
980€
Volguntes iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
320€
Piekrastes iela, Asari, Jūrmala,
268 000€
Zālīša iela, Teika, Rīga,
129 947€