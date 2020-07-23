Яунземе: специализированная прокуратура осенью может начать работу в помещениях VID

Специализированная прокуратура по налоговым и таможенным делам может начать работу в помещениях Службы госдоходов (СГД, VID) осенью, отметила в интервью Латвийскому радио глава службы Иева Яунземе.

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"Мы договорились [с генеральным прокурором Юрисос Стукансом], что для эффективного расследования дел в сфере налогов и таможни нам надо установить общие приоритеты и цели", — заметила Яунземе, добавив, что для эффективности лучше всего работать рядом, обеспечив прокурорам возможность незамедлительно провести допросы.

Глава VID надеется, что специализированная прокуратора сможет начать работу в помещениях налоговой службы осенью этого года. Тем более в здании VID такие помещения есть.

Яунземе также заметила, что сотрудничество не начнется на пустом месте.

Одним из приоритетов Стуканса являются финансовые и налоговые дела, которые требуют специфических знаний. Он считает, что необходимо создать специальную прокуратуру, чья работа будет проходить совместно со следователями в управлении налоговой и таможенной полиции. Создание такой прокуратуры не значит, что увеличится штат прокуроров, ранее отметил Стуканс в интервью Латвийскому радио.