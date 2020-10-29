Яунземе: в уплате налогов наблюдаются те же тенденции, что в докризисный период
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В уплате налогов в настоящее время наблюдаются те же тенденции, что в докризисный период, сказала Латвийскому радио гендиректор Службы государственных доходов (СГД) Иева Яунземе.

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"Мы не видим тенденций, которые отличались бы от докризисного периода", — сказала она, отметив, что отставание от запланированного объема налоговых поступлений связано с общим снижением активности в экономике.

Яунземе считает, что кризис не будет способствовать уходу в теневую экономику, наоборот, будет способствовать уплате налогов. "Из-за кризиса люди еще больше оценят те социальные гарантии, которые дает "нахождение на светлой стороне"", — сказала руководитель СГД.

Как сообщалось, за девять месяцев этого года поступления налогов в бюджет составили 7,226 млрд евро, что на 547,8 млн евро или 7% меньше, чем планировалось. По сравнению с соответствующим периодом 2019 года администрируемые СГД налоговые поступления уменьшились на 64,66 млн евро или 0,9%.

В целом в виде налогов в этом году планируется собрать 10,503 млрд евро, в том числе план за девять месяцев составлял 7,773 млрд евро.

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LETA

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LETA

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