Яунземе: VID удалось ликвидировать большинство или даже все исторические очаги коррупции

В Службе государственных доходов (СГД, VID) ликвидированы большинство или даже все исторические очаги коррупции, сказала в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV) генеральный директор VID Иева Яунземе.

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"У меня есть основания полагать, что нам удалось ликвидировать большинство или даже все исторические очаги коррупции, существовавшие в течение 30 лет и задолго до меня. Поэтому сейчас мы говорим не о процессе очищения, а о том, как усилить то, чтобы люди с коррупционными намерениями не попадали в VID", — сказала руководитель налоговой службы.

По ее словам, события последнего года показали, что коррупция распространена в основном среди сотрудников низшего звена, у которых есть непосредственный контакт с клиентом.

Также Яунземе сообщила, что больше не будет конкурсов на должности в VID с зарплатой в размере, например, 760 евро.

"Ясно, что публикация объявлений с зарплатой 760 или 820 евро за очень ответственную работу вызывает только смех в социальных сетях, а также бросает тень подозрения на то, почему человек идет туда работать", — сказала Яунземе.

Она также отметила, что без выделения дополнительных средств VID придется подумать, как реорганизовать обязанности сотрудников, чтобы иметь возможность платить им среднюю зарплату.