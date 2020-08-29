Явка на выборах в Рижскую думу оказалась рекордно низкой: на участки пришли 40,6% избирателей
Foto: F64

Во внеочередных выборах в Рижскую думу приняли участие 40,6% от всех избирателей, имеющих право голоса. Это самый низкий показатель на муниципальных выборах с 1997 года.

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В 2001 году явка на выборах составила 60,85%, в 2005-м - 52,85%, в 2009-м - 58,90%, в 2013-м - 55,55%, в 2017-м - 58,72%.

Председатель Центральной избирательной комиссии Кристине Берзиня заявила LETA, что низкая явка объясняется в первую очередь мотивацией избирателей, а не погодными условиями. Кроме того, свою роль сыграл риск распространения Covid-19. Предположение, что на явку повлияло близкое начало учебного года, Берзиня назвала маловероятным.

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