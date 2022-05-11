Юдин: если кто-то предложит отставку главы МВД Голубевой, "Новое Единство" инициативу не поддержит

После несанкционированного собрания у памятника в Пардаугаве ответственные учреждения и должностные лица должны предложить решения, чтобы такие ситуации не повторились, заявил заместитель председателя фракции "Новое Единство", председатель комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества Андрей Юдин ("Новое Единство").

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По словам Юдина, если кто-то потребует отставки министра внутренних дел Марии Голубевой (АР!), парламентская фракция "Нового Единства" не поддержит ее. "Мы поручили эту работу партийному объединению [Attīstībai/Par!]. Пожалуйста, работайте", — сказал Юдин, добавив, что нет времени на смену министра.

"Новое Единство" планирует говорить с официальными лицами о том, что уже сделано и что будет сделано. Юдин понимает, что полиция в этой ситуации работала над тем, чтобы ситуация у памятника оставалась спокойной, избегая любых действий, которые могли бы привести к эскалации. "Но в этот раз не сработало, потому что мирный подход создавал впечатление, что позволено все", — добавил политик.

Возложение цветов можно было позволить тихо, индивидуально, но было очевидно, что происходит не так, и сборище у памятника было организованным. В такой ситуации полиции нужно было выбрать другой подход, но, по словам Юдина, обвинять легко, и важно то, какие выводы сделают ответственные лица.

Комисси Сейма по гражданству изменила свои планы и на следующей неделе будет говорить о разобщенном обществе, когда у части общества есть свое видение, или нарратив, сказал Юдин. "Нам кажется, что все они за агрессию. Некоторые из них да, поддерживают агрессию, по сути на стороне агрессора, но некоторые более 20 лет живут с историей так называемого Дня победы и своего деда", — сказал политик.

По мнению Юдина, "Согласию" удалось многое изменить в головах этих людей за эти годы, и вопрос в том, что делать в этой ситуации. Большая проблема в том, что некоторые люди не хотят интегрироваться, отметил он.

Как сообщалось, после событий начала этой недели полиция закрыла доступ к памятнику в парке Победы и площади около него.