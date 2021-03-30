Юхневича: центры вакцинации не отменят возможность прививаться против Covid-19 в медучреждениях

Центры для массовой вакцинации от Covid-19 не заменят возможность получить прививку в местах практики семейных врачей и медицинских учреждениях, заявила директор Бюро вакцинации Эва Юхневича.

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Она рассказала, что после трех недель интенсивной работы ответственные учреждения готовы запустить деятельность крупных центров вакцинации.

Юхневича поблагодарила самоуправление Вентспилса за проактивную работу, благодаря чему уже во вторник в этом городе центр вакцинации откроется в рамках "пилотного проекта".

"Сегодня в Вентспилсе будет возможность на практике увидеть, испытать и проверить все, чтобы в дальнейшем процесс вакцинации проходил успешно. Будет возможность замерить время на получение прививки, которое требуется человеку после входа в центр вакцинации. Сегодня у нас будет пилотный проект года, учения", - рассказала она. Для этого в центр в Вентспилсе доставлено 500 доз вакцины.

Во вторник у жителей не будет возможности выстроиться в очередь у центра, чтобы получить вакцину, потому что список вакцинируемых создан по уже имеющейся записи.

"Деятельность этих центров будет необходима в определенные дни в апреле, когда объем поставленной вакцины будет большим. Центры вакцинации никак не заменяют процесс вакцинации в местах практики семейных врачей и медицинских учреждениях. Крупные центры вакцинации - это дополнительная возможность для больших объемов вакцины", - сказала Юхневича.

Ранее сообщалось, что во вторник в Вентспилсе в пробном режиме с 10:00 до 18:00 будет работать первый в Латвии крупный центр вакцинации.