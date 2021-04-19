Юхневича: живые очереди помогли повысить темпы вакцинации от Covid-19
Foto: DELFI

Организованные в выходные дни живые очереди помогли повысить темпы вакцинации от Covid-19, сказала в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении руководитель бюро вакцинации Эва Юхневича.

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Она отметила, что три последних дня были достаточно интенсивными, с хорошими показателями. "Первую прививку в Латвии уже получил по крайней мере 208 321 человек. Показатели растут, и живая очередь помогла нам повысить темпы вакцинации", — сказала руководитель бюро.

В настоящее время начинается более обширная вакцинация людей второй дозой вакцины. Также на этой неделе планируется начать вакцинацию еще одной приоритетной группы — военнослужащих и работников оперативных служб.

26 апреля Латвия планирует получить 33 000 вакцин Pfizer/BioNTech, 3 мая — еще 80 000 вакцин этого производителя, а 30 апреля — 48 700 вакцин AstraZeneca. "На этой неделе темпы вакцинации будут ниже, но со следующей недели они будут расти", — сказала Юхневича.

Данных об общем количестве привитых на прошлой неделе пока нет.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс в Twitter сообщил, что на прошлой неделе достигнут рекорд вакцинации — введено почти 30 000 доз вакцин. В то же время он отметил, что это еще не окончательные данные.


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LETA

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LETA

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Вакцинация Даниэл Павлютс
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