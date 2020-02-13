Юрашс будет кандидатом в мэры Риги от Новой консервативной партии

Депутат Сейма Юрис Юрашс будет кандидатом в мэры от Новой консервативной партии (НКП) на предстоящих в апреле рижских выборах. Об этом сообщает Lsm.lv со ссылкой на заявление лидера НКП Яниса Борданса Латвийскому телевидению.

Ранее Борданс у себя в Twitter разместил картинку c Юрашсом и надписью "Просто задумайтесь: мэр столицы, который не берет взятки!" (против Юрашса было начато дело за разглашение гостайны — он сообщил журналистам, что ему предлагали взятку, хотя должен был не разглашать этого в интересах следствия).

Окончательное решение НКП объявит 22 февраля, во время заседания совета партии.

Ранее Борданс уже пояснял, что НКП на выборах в Рижскую думу не намерена стартовать единым списком с другими партиями правящей коалиции. По его словам, ситуация с Latvenergo "ярко высветила, что у нас разные ценности". "Мы говорим, что в вопросах правды и госбезопасности нужно действовать радикально, а не поверхностно. Наши потенциальные партнеры так не действовали", — объяснил он.

По его мнению, если партия не сможет выполнить данные обещания, это будет обман избирателей. А это неизбежно произойдет, если действовать нужно будет так, как решит большинство. Поэтому Борданс не видит возможности стартовать вместе с другими партиями.