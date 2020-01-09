Юрашс и Закатистовс вернулись на работу в Сейм

В четверг, 9 января, началась зимняя сессия Сейма. Как сообщает LETA, после долгого перерыва в работе парламента вновь принимают участие выданные для уголовного преследования Юрис Юрашс (Новая консервативная партия) и Атис Закатистов (KPV LV.
Ранее Конституционный суд постановил, что норма, запрещающая выданным для уголовного преследования депутатам Сейма участвовать в работе парламента, является не соответствующей Конституции.
Также не соответствующей Конституции признана норма, запрещающая выданному для уголовного преследования депутату получать зарплату в полном размере.
В отношении депутата Сейма Юриса Юрашса (Новая консервативная партия) данная норма признана недействительной с 31 января 2019 года. В связи с выдачей для уголовного преследования участие в заседаниях Сейма с июня этого года не мог принимать также депутат KPV LV Закатистов.
Вышеупомянутое решение суда вступает в силу в день его публикации в издании "Латвияс вестнесис".
Как сообщалось, сегодня завершается осенняя сессия Сейма Латвии, а зимняя сессия начнется 9 января 2020 года.