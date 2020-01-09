Юрашс и Закатистовс вернулись на работу в Сейм

В четверг, 9 января, началась зимняя сессия Сейма. Как сообщает LETA, после долгого перерыва в работе парламента вновь принимают участие выданные для уголовного преследования Юрис Юрашс (Новая консервативная партия) и Атис Закатистов (KPV LV.

Ранее Конституционный суд постановил, что норма, запрещающая выданным для уголовного преследования депутатам Сейма участвовать в работе парламента, является не соответствующей Конституции.

Также не соответствующей Конституции признана норма, запрещающая выданному для уголовного преследования депутату получать зарплату в полном размере.

В отношении депутата Сейма Юриса Юрашса (Новая консервативная партия) данная норма признана недействительной с 31 января 2019 года. В связи с выдачей для уголовного преследования участие в заседаниях Сейма с июня этого года не мог принимать также депутат KPV LV Закатистов.

Вышеупомянутое решение суда вступает в силу в день его публикации в издании "Латвияс вестнесис".

Как сообщалось, сегодня завершается осенняя сессия Сейма Латвии, а зимняя сессия начнется 9 января 2020 года.