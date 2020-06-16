Юридическая комиссия единогласно поддержала кандидатуру Стуканса на должность генерального прокурора
Foto: DELFI

Юридическая комиссия Сейма сегодня единогласно поддержала назначение судьи Юриса Стуканса на должность генерального прокурора.

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Стуканс, получив поддержку депутатов, заявил, что его цель состоит в обеспечении законности в Латвии.

Ранее кандидатуру председателя судебной коллегии уголовных дел Рижского окружного суда Юриса Стуканса на должность генерального прокурора выдвинул совет по юстиции.

Теперь за кандидатуру Стуканса будет голосовать Сейм. Полномочия нынешнего генерального прокурора Эрика Калнмейерса истекают 11 июля.

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LETA

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