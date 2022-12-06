Юридическая комиссия решила: 14-й Сейм не будет рассматривать законопроект о гражданском партнерстве

Парламентская Юридическая комиссия приняла решение не продолжать в 14-м Сейме рассмотрение законопроекта о гражданском партнерстве, решающего правовые аспекты (включая социальную защиту) отношений пар, который не состоят в официальном браке — в том числе, пар представителей ЛГБТ+, сообщило агентство LETA.

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Законопроект о гражданском партнерстве остался 14-му Сейму в наследство о 13-го Сейма. Этот законопроект дошел в 13-м Сейме до третьего, окончательного чтения, однако из-за отсутствия кворума в предвыборное утверждение законопроекта было сорвано.

Приговор Конституционного суда надо исполнять

Директор Департамента гражданского права Министерства юстиции Дагния Палчевска указала на заседании комиссии, что законопроект был направлен на то, чтобы привести законодательство в соответствие с приговором Конституционного суда Также и Сенат Административного суда принял решение, что пока такой законопроект не принят, семьи могут регистрировать свой статус, используя Административый суд. Однако такой процесс требует гораздо больше государственных ресурсов и не является эффективным способом разрешения ситуации, указала Палчевска. По мнению представителя Мннюста, этот законопррект никоим образом не угрожает института брака.

Отвечая на вопрос, соответствует ли этот замысел Сатверсме, Палчевска отметила, что Основной закон гласит, что все семьи в стране защищены с правовой точки зрения.

По словам Палчевски, в государственных законах не допускается возможность не исполнять приговоры Конституционного суда. По ее мнению, в правовом государстве такая ситуация не можнт возникать. Представитель Юридического бюро Сейма также указала, что законодатель вправе принять решение о различных способах исполнения приговора Конституционного суда, но ни один закон не допускает возможность не исполнять приговор. Неизвестны случаи, когда парламент полностью игнорировал приговор Конституционного суда.

В свою очередь, представитель ассоциации "Семья" Элина Каркла призвала депутатов не поддерживать идею, заявив, что сам Конституционный суд нарушил принцип разделения власти. По ее мнению, привлеченные эксперты, в том числе, психологи, которые были заслушаны по ходу рассмотрения дела в Конституционном суде, занимали одностороннюю позицию и предоставили несоответствующую истине информацию.

Голоса распределились поровну

За то, чтобы продолжать рассматривать в 14-м Сейм законопроект, проголосовали пятеро депутатов Юридической комиссии — председатель Андрей Юдин ("Новое Единства"), еще два депутата от "Нового Единства" Инесе Калниня и Агнесе Краста, а также два депутата от "Прогрессивных" — Атис Швинка и Эдгарс Зелдерис.

Против были заместитель председателя комиссии Эдмундс Тейрумниекс (Национальное объединение), Атис Декснис ("Объединенный список"), Игорь Юдин ("Стабильность"), Кристапс Криштопанс ("Латвия на первом месте") и Гунарс Кутрис (Союз "зеленых" и крестьян).

Поскольку голоса разделились поровну, было проведено второе голосование. Результат был тот же, и это означает, что Юридическая комиссия не поддержала продолжение рассмотрения законопроекта.

Таким образом линия разлома прошла не по признаку принадлежности к будущим коалиции или оппозиции. "Объединенный список" и Нацобъединение — две из трех политических сил, которые войдут в коалиции — выступили против рассмотрения законопроекта о гражданском партнерстве. Оппозиционные "Прогрессивные" проголосовали "за".

Фактически в 14-м Сейме только две политические силы — премьерское "Новое Единство" (26 депутатов) и "Прогрессивные" (10 депутатов) — выступают за правовое урегулирование отношений, в том числе, представителей ЛГБТ+. И это меньшинство в 14-м Сейме.

Ранее инициативу отвергла и комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям.

23 тысячи подписей под инициативой

Как уже сообщалось, уже после того, как 13-й Сейм так и не смог принять Закон о гражданском партнерстве, движение Dzīvesbiedri в четверг, 27 октября, передало в Сейм инициативу "О правовой защите всей семей", собравшую на платформе Mana Balss 23 тыс. подписи граждан Латвии.

Представитель движения Dzīvesbiedri Зане Екабсоне сообщила агентству LETA, что приговор Конституционного суда поставил перед латвийским законодательным органом задачу обеспечить правовую, экономическую и социальную защиту всех семей, в том числе пар, проживающих вместе вне брака. Для обеспечения исполнения вердикта Конституционного суда под эгидой Министерства юстиции был разработан Закон о гражданском партнерсте, который бы установил правовую базу, обеспечивающую каждому лицу возможность вступить в гражданский союз с другим лицом, с которым они составляют совместное хозяйство.

Однако закон не был принят в 13-м Сейме, остановившись на 3-м чтении. В результате однополые семьи были вынуждены ходатайствовать об установлении факта существования семьи через суд. Несколько таких семей уже были признаны судом.

Лидер движения Dzīvesbiedri Каспарс Залитис ранее заявлял, что 13-й Сейм нагло проигнорировал и не реализовал решение Конституционного суда по защите всех семей.

Цель инициативы "О правовой защите всех семей" — предложить законодателю принять Закон о сожителях — правовую базу для правового признания и социальной защиты пар, живущих во внебрачном союзе.

Законодательная инициатива предусматривала возможность заключения брачного соглашения в порядке нотариального действия, которое регулировало бы личные и имущественные отношения сожителей, а также определяло бы случаи, при которых имеет место фактический союз супругов, защищая права этих лиц на семейную жизнь.

Также предлагается предоставить супругам возможность регистрировать свои отношения в упрощенном порядке, предусмотрев регистрацию отношений у присяжного нотариуса, в том числе с использованием дистанционных услуг нотариусов — digiNotārs.