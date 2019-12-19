Юридическое бюро рекомендует не торопиться рассматривать законопроект о роспуске Рижской думы

Юридическое бюро Сейма рекомендует не передавать законопроект о роспуске Рижской думы на рассмотрение Сеймом в первом чтении, заявил представитель юридического бюро Сейма Эдвин Дановскис на заседании бюджетно-финансовой комиссии.

Выслушав представителей Министерства охраны среды и регионального развития (VARAM), Рижской думы и других инстанций, Дановскис заявил, что невозможно произвести оценку законопроекта за такое короткое время, а его аннотация содержит только утверждения. "Фактов в моем распоряжении и, насколько мне известно, в вашем распоряжении нет. Поэтому нельзя принять решение о нарушениях. [..] Это было бы импровизацией, которая недопустима", — сказал Дановскис, обращаясь к депутатам.

Он подчеркнул, что, если на данный момент комиссия поставит точку в дебатах о том, были ли допущены Рижской думой нарушения закона, юридическое бюро не может рекомендовать передачу законопроекта о роспуске Рижской думы на рассмотрение Сеймом в первом чтении. Дановскис заявил депутатам, что бюро в таком случае "не сможет защитить их в Конституционном суде".

Как сообщалось, VARAM решило инициировать роспуск Рижской думы, которая оказалась неспособна выполнить одну из своих автономных функций — обеспечить услуги по вывозу мусора.