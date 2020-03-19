Юрис Пуце: будут ли каникулы по коммунальным платежам и деньги на бесплатные обеды детям?

Как самоуправления помогут людям, потерявшим доходы из-за чрезвычайной ситуации с коронавирусом и превратившимся в бесплатных учителей и поваров для своих детей. На эти вопросы в интервью ведущей программы "Действующие лица" на LR4 Валентины Артеменко и Кристины Худенко.

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В Италии, где ситуация с коронавирусом бушует уже давно, власти объявили, что люди могут рассчитывать на каникулы по выплатам коммунальных платежей. На что могут рассчитывать жители Латвии и подконтрольной сегодня правительству Риге? Вот, что вкратце на эту тему сказал министр Юрис Пуце.

Жители со статусом малоимущих получат автоматическое продление статуса на три месяца.

Самоуправления должны обеспечить финансовую поддержку тем, кто в ней нуждается. У них собралось достаточно доходов за первые три месяца. К тому же они сэкономлены деньги, предусмотренные, например, на публичные мероприятия. "Пока не видно, чтобы самоуправлениям не хватало денег".

Ригой сегодня управляют три чиновника, один из которых — представитель Министерства среды, но решения они принимают только вместе. Бюджет — политический шаг, его принятие хотели отложить до прихода новой Думы, но поскольку выборы отложились до 6 июня, бюджет Риги примут на этой или следующей неделе — временный. Он продолжит все ранее запущенные программы, кроме тех, чьи изменения оговорены законами.

Коммунальные услуги надо оплачивать самим — компании же работают, их сотрудникам надо платить зарплаты. Да, многие жители остались без работы, но не все. Будем работать, чтобы у людей были доходы. Но будет помощь и людям без работы.

Но оплате школьных обедов самоуправления сэкономят, но родителям эти деньги передавать не будут. Ведь другие расходы самоуправлений будут расти. Вся экономия уйдет на оплату других услуг.