Юрис Пуце: "Люди могут сомневаться в том, что я говорю правду"

Год назад экс-министр окружающей среды и регионального развития Юрис Пуце — архитектор роспуска Рижской думы Нила Ушакова и отец административно-территориальной реформы — покинул должность из-за скандала с попыткой пробить через однопартийцев в столичном самоуправлении бесплатный пропуск на автостоянку. Глава парламентской фракции Attīstībai/Par в Сейме будет баллотироваться в 14-й Сейм, и надеется, что избиратели поставят точку в скандале: избрание политик воспримет как снятие барьера к дальнейшим карьерным достижениям.

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Отвечая на вопрос Delfi Plus, считает ли он себя из-за этого скандала по-прежнему дисквалифицированным для исполнительной власти, Юрис Пуце ответил так: "Я считаю, что взял на себя политическую ответственность. Ушел с должности министра, оставил и должности в партии, мне выписали административный штраф и я заплатил его, заплатил я и компенсацию за нанесенные убытки. Так что, я считаю, что политическую и юридическую ответственность я на себя взял. Я планирую баллотироваться на выборах, и если избиратели считают, что я могу исполнять обязанности депутата Сейма, быть избранным и через это возможно претендовать и на должность в исполнительной власти, я это оценю как согласие с такой ситуацией".

В ноябре 2020 года, напомним, депутат Рижской думы Марис Мичеревскиc, выйдя из партии Latvijas Attīstībai, заявил, что к нему обратился Юрис Пуце с просьбой оформить пропуск на бесплатную стоянку у здания городской Ратуши. Сначала Пуце отрицал факт такой просьбы, потом оставил должность министра, принеся извинения избирателям. Должность министра окружающей среды и регионального развития занял однопартиец Пуце Артурс Томс Плешс.

Сейчас Юрис Пуце, отвечая на вопрос, смогут ли избиратели доверять единожды солгавшему политику, говорит так: "Это, наверное, тот фактор, с которым мне всегда придется жить — что такие сомнения у людей могут быть. Скорее всего, мне придется считаться с тем, что люди могут сомневаться в том, что я говорю правду. Потому что, когда я это делал это публично, то, спасибо за оценку, убедительно делал".

Интервью с главой фракции правящего политического объединения Attīstībai/Par Юрисом Пуце читайте здесь.