Юрис Янсонс в третий раз утвержден в должности омбудсмена
Foto: DELFI

Сейм утвердил Юриса Янсонса в должности омбудсмена на третий срок.

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Депутаты голосовали по трем кандидатурам, среди которых был Янсонс, парламентский секретарь Министерства благосостояния Кришс Липшанс и бывший руководитель Талсинской краевой думы Эдгар Зелдерс.

Переизбрание Янсонса в должности поддержали три фракции правящей коалиции — Национальное объединение, "Новое Единство" и "Для развития/За!", а также оппозиционные Союз "зеленых" и крестьян и "Согласие".

Впервые Янсонс был избран на эту должность 3 марта 2011 года, а в 2016 года был переизбран.

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LETA

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"Для развития/За!" "Новое Единство" Национальное объединение "Согласие" Сейм Юрис Янсонс
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