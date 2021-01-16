Юрист о поправке к 110 статье Сатверсме: "Это самое жесткое ограничение из того, что я видел в ЕС"
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В случае если предложенная Национальным объединением и принятая к рассмотрению Сеймом поправка к Конституции о статусе семьи будет одобрена, это станет, вероятно, самым жестким ограничением понятия семьи во всем Евросоюзе, станет источником проблем в отношениях его со структурами и поводом для исков в Европейский суд по правам человека, которые государство почти наверняка проиграет, заявил в передаче "Домская площадь" на Латвийском радио 4 работающий в Европарламенте латвийский юрист Алексей Димитров.

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"Дело в том, что Конституционный суд, по сути, обязал Сейм до 2022 года урегулировать статус однополых пар. Делая это, Конституционный суд говорил: да, брак — это только союз между мужчиной и женщиной, но понятие семьи шире, это фактическое понятие, поэтому правовая защита однополых пар может базироваться на понятии семьи.
Соответственно, националисты решили ограничить в Конституции понятие семьи, чтобы не нужно было выполнять решение Конституционного суда",— объяснил Алексей Димитров, почему Национальное объединение подало поправки к 110-й статье Конституции.

По словам собеседника "Домской площади", Конституционный суд, по сути, сказал, что семья — это все, что фактически является семьей, а предложенная поправка, скорее всего, оставит многие категории таких союзов без признания со стороны государства и, соответственно, без права на государственную поддержку.

"То определение семьи, которые националисты пытаются ввести в Латвии, оно, пожалуй, самое ограничительное из всех, что мне приходилось видеть — по крайней мере, в странах ЕС" — сказал Димитров.

До этого большую критику со стороны Евросоюза получила Венгрия, которая тоже решила путем поправок к Конституции ограничить возможность однополым парам усыновлять детей, разрешив это делать только тем, кто состоит в браке, а в браке согласно венгерскому законодательству могут состоять только мужчина и женщина. Латвийская же поправка идет еще дальше — она говорит, что семья может базироваться только на браке, на родственных отношениях и на усыновлении, сказал юрист.

В случае принятия предложенной поправки к 110-й статье Конституции у Латвии могут возникнуть трения с Евросоюзом, а если дело дойдет до подачи иска в Европейский суд по правам человека, то шансов его выиграть у Латвии практически не будет, отметил Димитров.

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