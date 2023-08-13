Юрист: социально незащищенным гражданам России сложно сохранить ВНЖ в Латвии

Несмотря на то, что Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) пытается максимально идти навстречу, часть граждан РФ (бывших граждан и неграждан Латвии) все равно получает отказы в получении постоянного вида на жительство. Среди них — социально незащищенные люди, заявила в эфире программы Латвийского Радио-4 "Открытый разговор" юрист и правозащитник Елизавета Кривцова, сообщает rus.LSM.
Юрист выразила благодарность УДГМ, которое "старается интерпретировать закон так широко, как может", но люди все равно получают отказы.
"Если человек отсутствовал [на территории Латвии] больше 10 месяцев за последние 5 лет (а ему было разрешено столько отсутствовать), если он работал шофером-дальнобойщиком, если он работал моряком, если он заботился о своих родителях — во всех этих случаях это не является уважительной причиной [отсутствия]", — привела примеры отказов Кривцова.
Она добавила, что по закону, уважительной причиной является форс мажор или болезнь.
Еще одна причина отказов, с которой сталкиваются люди — финансовая. Не все имеют ежемесячный доход хотя бы на уровне минимальной зарплаты (с 1 января 2023 года — 620 евро), а это — одно из требований для получения статуса постоянного ВНЖ.
"У большинства пенсионеров проблема решена поправками к закону, что любая пенсия подходит, однако осталось еще много групп бедных людей, которые социально не защищены, живут на пособия меньше минимальной зарплаты", — сказала юрист.
По ее словам, такие люди могут пробовать оформить временный вид на жительство, но в таком случае они теряют право получать пособия от государства. К тому же и временный вид на жительство оформить просто далеко не всем, особенно социально незащищенным людям, добавила правозащитник.
"У них руки опускаются. Они не знают, как со всем этим справиться за короткое время. У них чего-то не хватает, и вот эти люди останутся за бортом", - отметила Кривцова.
По ее мнению, способствовать решению проблемы и "предотвратить катастрофу" может только Конституционный суд или депутаты Сейма.
Как сообщалось, 6000 граждан РФ в следующем месяце должны получить письмо от УДГМ с просьбой покинуть Латвию. Речь идет о тех, кто не попытался пройти проверку на получение статуса постоянного жителя ЕС.
Поправки к закону об иммиграции предусматривают, что гражданам РФ — бывшим гражданам или негражданам ЛР, которые получили постоянный вид на жительство, должны до сентября подать в УДГМ документы на получение статуса постоянного жителя ЕС. Среди этих документов должно быть и свидетельство о сдаче экзамена по госязыку.